Messa di Pasqua domenica 9 aprile in tv su Canale 5: orario e diretta streaming

Il programma della Santa Messa di Pasqua che sarà trasmessa su Canale 5 domenica 9 aprile. Sulla rete Mediaset, la celebrazione sarà visibile in diretta a partire dalle ore 10. Presente anche la visione in streaming al medesimo orario sulla piattaforma Mediaset Play.

IL PROGRAMMA COMPLETO
ore 10:00 – Santa Messa

