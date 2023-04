Memo Remigi si racconta | dal flirt con Barbara d' Urso all' amore per sua moglie Lucia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... geppy2911 : ADESSO PARLA MEMO REMIGI: ' CHE DELUSIONI' MEMO REMIGI NON MOLLA E ASFAL... - infoitcultura : Memo Remigi, lo sfogo: 'Che delusione', chi asfalta - FilippoCarmigna : Parla Memo Remigi: 'Io, Barbara d'Urso, mia moglie (sposata due volte), Jessica Morlacchi... Vi racconto i miei amo… - adriagalv4 : @vfeltri E...poi cacciano L 'innocuo Memo Remigi!!! - infoitcultura : Memo Remigi torna a parlare di Jessica Morlacchi: retroscena sull'uscita del suo libro 'Sapessi com'è strano' -

torna a far parlare di sé, questa volta con un' autobiografia intitolata " Sapessi com'è strano ", edita da Sperling & Kupfer: il cantante e artista ultimamente è stato agli onori delle ...non molla. Anzi, a 85 anni, rilancia. E dopo il sexy scandalo in diretta tv che lo l'ha visto, nello scorso mese di ottobre, beccato, colpito e affondato per una mano malandrina sul di ...torna sulla cresta dell'onda e questa volta in occasione del lancio del suo libro e, se vogliamo, per i pettegolezzi che da sempre sa attirare. Complice l'uscita del suo libro, Sapessi com'...

Memo Remigi, lo sfogo: "Che delusione", chi asfalta Liberoquotidiano.it

Dopo l'episodio che l'ha allontanato dalla Rai, Memo Remigi si racconta nell'autobiografia "Sapessi com'è strano", dove ricorda le donne che lo hanno segnato... mentre continua a scusarsi per l'episod ...Il cantante torna a parlare dello scandalo con la Morlacchi: pesanti accuse alla televisione Dopo diverso tempo Memo Remigi è tornato a parlare ...