“Meloni? Gioco truccato” | Canfora | la sinistra si umilia da sola

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 8 aprile 2023) Lucianoè intervenuto in collegamento a In Onda, la trasmissione di La7 condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. Lo storico ha offerto il suo punto di vista sulla diatriba tra il governo presieduto da Giorgiae larappresentata da Elly Schlein: “L'orizzonte dell'attualeitaliana è un po' ristretto, perché si concentra soprattutto sul tema dei diritti civili, dimenticando gli altri diritti”. “I governanti di destra - ha proseguito- adoperano questo tema per avere un buon riscontro presso un certo elettorato, non è un loro sentimento autentico, è molto strumentale questo atteggiamento un po' bacchettone. C'è unin cui alla fine ladovrebbe rompere l'incantesimo e spiegare ...