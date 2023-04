"Meloni come Orban", parte il coro del Pd arcobaleno di Schlein (Di sabato 8 aprile 2023) Un attacco chiaro, netto, senza mezzi termini al Presidente del Consiglio. Un percorso, quello del nuovo Pd targato Elly Schlein, che vuol andare ad ampliare la propria base elettorale partendo dai diritti sociali. Una visione del mondo completamente antitetica a quella dell'esecutivo di centrodestra. “Il governo Meloni si conferma alleato di Orban: con il ricorso della Commissione Europea contro la legge ungherese che discrimina le persone Lgbtq+ si sono schierati 15 paesi dell'Unione, tra questi non c'è l'Italia. Negli anni passati il nostro Paese si è sempre posizionato in Europa dalla parte dell'avanzamento dei diritti, per questo incalzeremo il governo affinché cambi posizione, non ci lasceremo Orbanizzare senza reagire”. È questo il testo del tweet pubblicato quest'oggi da ... Leggi su iltempo (Di sabato 8 aprile 2023) Un attacco chiaro, netto, senza mezzi termini al Presidente del Consiglio. Un percorso, quello del nuovo Pd targato Elly, che vuol andare ad ampliare la propria base elettoralendo dai diritti sociali. Una visione del mondo completamente antitetica a quella dell'esecutivo di centrodestra. “Il governosi conferma alleato di: con il ricorso della Commissione Europea contro la legge ungherese che discrimina le persone Lgbtq+ si sono schierati 15 paesi dell'Unione, tra questi non c'è l'Italia. Negli anni passati il nostro Paese si è sempre posizionato in Europa dalladell'avanzamento dei diritti, per questo incalzeremo il governo affinché cambi posizione, non ci lasceremoizzare senza reagire”. È questo il testo del tweet pubblicato quest'oggi da ...

