(Di sabato 8 aprile 2023) Mosca –di. Ne è convinto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry, che lo ha scritto sulla sua pagina su VKontakte. “Perchéscomparirà? Perchéne ha”, ha sostenuto l’ex presidente russo, aggiungendo che né l’Europa, né gli Stati Uniti, né l’Africa e l’America Latina, né l’Asia, né la Russia hannodi una repubblica post-sovietica. “, guidata dall’élite nazista, non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini”, ha proseguito il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. “La nuova Piccola Russia del modello del 1991 è costituita da territori tagliati artificialmente, molti dei quali sono originariamente russi, strappati accidentalmente ...

Da Bratislava in arrivo il primo slot di caccia. Il Cremlino protesta e attacca anche Moldavia e Finlandia, mentrecontro i giudici della Cpi. Possibile controffensiva ucraina per riprendere Bakhmut. Il capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, avverte: "Preoccupazione per l'...Ira di Mosca con il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russoche: 'è carta igienica. Non c'è bisogno di spiegare DOVE dovrebbe essere usato questo documento'. Esulta Kiev. 'Una ...Basta pensare alle forti parole pronunciate da Dmitry: 'Il supremo nazista di Kiev (il ... ndr) e ancor meno Piccola Russia -- solo sporco Reich di Bandera '. - -

Medvedev tuona: "L'Ucraina cesserà di esistere, nessuno ne ha ... Il Faro online

Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo: "L'Ucraina, guidata dall'élite nazista, non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini" ...