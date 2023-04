Medvedev oltre ogni limite: «L’Ucraina guidata dai nazisti, distruggeremo il nemico senza pietà» (Di sabato 8 aprile 2023) Alza il tiro, Dmitry Medvedev. Parole inaccettabili sul conflitto, quelle del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. La sua frase è secca, è convinto che L’Ucraina cesserà di esistere. Lo ha scritto sulla sua pagina su VKontakte. «Perché L’Ucraina scomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno», ha sostenuto l’ex presidente russo. Poi ha aggiunto che né l’Europa, né gli Stati Uniti, né l’Africa e l’America Latina, né l’Asia, né la Russia hanno bisogno di una repubblica post-sovietica. Dmitry Medvedev: L’Ucraina è inutile pure per i suoi cittadini Il delirio continua, i toni sono sempre più alti. «L’Ucraina è guidata dall’élite nazista. Non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini», ha proseguito. «La nuova Piccola Russia del modello del 1991 è costituita ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Alza il tiro, Dmitry. Parole inaccettabili sul conflitto, quelle del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. La sua frase è secca, è convinto checesserà di esistere. Lo ha scritto sulla sua pagina su VKontakte. «Perchéscomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno», ha sostenuto l’ex presidente russo. Poi ha aggiunto che né l’Europa, né gli Stati Uniti, né l’Africa e l’America Latina, né l’Asia, né la Russia hanno bisogno di una repubblica post-sovietica. Dmitryè inutile pure per i suoi cittadini Il delirio continua, i toni sono sempre più alti. «dall’élite nazista. Non è necessaria nemmeno per i suoi stessi cittadini», ha proseguito. «La nuova Piccola Russia del modello del 1991 è costituita ...

