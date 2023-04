Medvedev: “Nessuno ha bisogno dell’Ucraina, sparirà” (Di sabato 8 aprile 2023) “L’Ucraina non interessa a Nessuno e sparirà”. Sono le parole di Dmitri Medvedev in un messaggio pubblicato sul social russo VKontakte e ripreso dalla stampa internazionale. L’ex presidente russo rilancia le accuse contro “il regime nazista di Kiev”, sotto il quale vivono “milioni di compatrioti”. Ed aggiunge che anche gli stessi ucraini, poco di più 20 dei 45 L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 8 aprile 2023) “L’Ucraina non interessa a”. Sono le parole di Dmitriin un messaggio pubblicato sul social russo VKontakte e ripreso dalla stampa internazionale. L’ex presidente russo rilancia le accuse contro “il regime nazista di Kiev”, sotto il quale vivono “milioni di compatrioti”. Ed aggiunge che anche gli stessi ucraini, poco di più 20 dei 45 L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FuffaForte : RT @andreacantelmo8: #Medvedev: 'Perché l'#Ucraina scomparirà? Perché nessuno ne ha bisogno', Chissà perché gli ucraini non hanno nessuna… - GramsciAG : RT @giovamartinelli: Il nazismo in essenza. Spoiler E no, non si trova in Ucraina ma a Mosca!!! - SkyTG24 : Ucraina, la minaccia di Medvedev: “Nessuno ne ha bisogno, sparirà' - Bianca34874951 : RT @SkyTG24: Ucraina, la minaccia di Medvedev: “Nessuno ne ha bisogno, sparirà' - daniele77250845 : @SkyTG24 Al momento nessuno ha bisogno di medvedev... Fossi in lui mi gratterei -