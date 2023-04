Medjugorje. Messaggio per oggi: qual è la causa delle ferite nei nostri cuori (Di sabato 8 aprile 2023) La Madonna nel suo Messaggio scelto per oggi vuole aiutarci a prendere seriamente coscienza del male che noi stessi ci causiamo. È commovente la sua preoccupazione di mamma che vede nel profondo di ognuno, tutte le conseguenze negative che noi stessi provochiamo e vuole proteggerci. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 aprile 2023) La Madonna nel suoscelto pervuole aiutarci a prendere seriamente coscienza del male che noi stessi ci causiamo. È commovente la sua preoccupazione di mamma che vede nel profondo di ognuno, tutte le conseguenze negative che noi stessi provochiamo e vuole proteggerci. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, è caratterizzato da L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: qual è la causa delle ferite nei nostri cuori - KattInForma : Medjugorje. Messaggio di oggi: cosa ostacola la nostra conversione? - KattInForma : Medjugorje. Messaggio per oggi: tre armi indispensabili per affrontare le prove - Urobertu : RT @CiaoKarol: #Medjugorje. 'Sono vostra Madre e la Regina della Pace': preghiera e messaggio per oggi, Giovedì Santo??? Cari figli, oggi v… - CiaoKarol : #Medjugorje. 'Sono vostra Madre e la Regina della Pace': preghiera e messaggio per oggi, Giovedì Santo??? Cari figl… -