Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IberionWeston : @boni_castellane Il covid era l'influenza. Ma aspetta che arrivi il virus del macaco albino del Nicaragua, sponsori… - Connie_Gdl : RT @EwtnItalia: Un media legato alla dittatura di Ortega ha pubblicato un video con le prime dichiarazioni di monsignor Rolando Álvarez, co… -

... separatamente e in momenti diversi, diverse parrocchie delhanno informato i propri parrocchiani della sospensione quest'anno delle tradizionali attività religiose che si svolgono nelle ......temazcal (sauna cerimoniale tipica dei popoli indigeni preispanici della Mesoamerica) in... All'inizio le cene erano solo su invito, ma quando si è diffusa la voce sui socialgli ...... don Juan Amílcar Lazo, del comune indigeno di San Lucas a Madriz, in, è vivo per ... Né la Polizia né iufficiali hanno riferito sulle cause dell'incidente stradale che ha messo fine ...

Media, Nicaragua vieta 3.176 processioni della Settimana Santa ... Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...El régimen de Nicaragua mantiene más viva que nunca su persecución contra la Iglesia Católica. En esta Semana Santa, al menos quince personas -la mayoría de ellas feligreses católicos y opositores - ...