Max Pezzali, due notti magiche al PalaSele (Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiAl PalaSele si torna agli anni '80, ai tempi del noto telefilm Happy Days e di Ralph Malph, del boom economico e dell'americanizzazione delle mode. Con l'incredibile scaletta – capitanata dall'immancabile 'Gli anni' – costruita per suo "Max30" #Hitsonly, Max Pezzali ha raccontato la realtà e i rimpianti di un tempo passato che non ritornerà più. A cantare ininterrottamente con lui oltre 15mila nostalgici che in due giorni hanno gremito il palazzetto, in occasione della doppietta (uniche date campane) organizzata da Anni 60 Produzione. Poche parole hanno intervallato una trentina di brani, dal coinvolgente set acustico nel mezzo ai tanti medley: 'Una canzone d'amore, 'La regina del Celebrità', 'Rotta per casa di Dio', 'La regola dell'amico', 'Nessun rimpianto', 'Come mai'. Non sono mancate le hit successive al periodo d'oro ...

