Matri: «Per l’Inter la semifinale sarebbe un’impresa» (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandro Matri ha parlato nel programma Players Only su Dazn in vista della sfida tra Inter e Benfica in Champions League. IMPRESA – Alessandro Matri ha parlato in vista della gara tra Inter e Benfica, valevole per i quarti di finale di Champions League: «Io queste partite le preparavo, ma non le giocavo. L’atmosfera, l’attenzione di quei giorni erano diverse. Questo è un fattore positivo per l’Inter. Secondo me riesce bene a staccare dal Campionato, lo ha già dimostrato. Ha l’opportunità di andare in semifinale che sarebbe un’impresa. Soprattutto pensando ai sorteggi. L’atmosfera può fare tanto. Non vedo però il giocatore che può fare la differenza. Vedo Lautaro molto spento. Secondo me deve giocare Lukaku. È l’unico che ha una gestione della palla che può servire tanto. Se non fai ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) Alessandroha parlato nel programma Players Only su Dazn in vista della sfida tra Inter e Benfica in Champions League. IMPRESA – Alessandroha parlato in vista della gara tra Inter e Benfica, valevole per i quarti di finale di Champions League: «Io queste partite le preparavo, ma non le giocavo. L’atmosfera, l’attenzione di quei giorni erano diverse. Questo è un fattore positivo per. Secondo me riesce bene a staccare dal Campionato, lo ha già dimostrato. Ha l’opportunità di andare inche. Soprattutto pensando ai sorteggi. L’atmosfera può fare tanto. Non vedo però il giocatore che può fare la differenza. Vedo Lautaro molto spento. Secondo me deve giocare Lukaku. È l’unico che ha una gestione della palla che può servire tanto. Se non fai ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Matri: «Per l'Inter la semifinale sarebbe un'impresa» - - ACMSalamandra : Via capiscer questo demone doveva giocare al posto di Giroud... Attaccante più scarso di Matri spacciato per un fen… - Frances_Mengela : @huchukato gioia, il punto è che non puoi pensare di organizzarti un matri e fare le pezze per 800 € di fedi. 1. 2… - yasminaliaddo1 : RT @alvarosburato: Szczesny ha detto su DAZN 'un mio amico mi ha detto è importante guadagnare tanti soldi nel calcio per non lavorare in… - tanzmax : Uh quell'altro gran pezzo di matri grishtiana per la fertilità della #lorenzin per il #votoutile!! v/ @nicola_fiore -