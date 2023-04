Materazzi | “odio la Juve | quando ha perso le finali di Champions…”

(Di sabato 8 aprile 2023) Marcoconferma l’nei confronti dellantus, l’ex difensore dell’Inter continua a pungere il club e i tifosi bianconeri. In un’intervista al podcast “Italian Football TV” ha rincarato la dose: “la rispetto ma sportivamentelantus. Io c’ero a Cardiff e a Berlinopersero: il mio cuore batteva fortissimo, se avessero vinto sarebbe stato brutto”. Poi il ricordo dell’Inter del triplete: “arrivò Mourinho cambio la mentalità. Eravamo la miglior squadra d’Italia. Per vincere la Champions League devi essere fortunato, devi gestire i dettagli. Con Mourinho giocai sempre in Coppa Italia, lui credeva in me e lo sapevo: potevo lottare coi leoni perché ero in fiducia”. Sulla finale del Mondiale 2006 contro la Francia: “con Zidane in campo ...

Materazzi: "Odio la Juve, in Champions ero a Cardiff e Berlino"

