Materazzi ha fatto di nuovo infuriare i tifosi della Juventus

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NONDETTO1 : RT @MaurizioJj: VI HO FATTO VINCERE LO SCUDETTO materazzi rosicone 5 maggio 2002 - MaurizioJj : VI HO FATTO VINCERE LO SCUDETTO materazzi rosicone 5 maggio 2002 - giulio_galli : Non avevamo dubbi. Però questi non sono personaggi da imitare e pensieri da apprezzare. Mi domando come ha fatto a… - twiligh74946791 : @Ilfuturociinse1 @accountparodia Materazzi è un grandissimo che ci ha fatto vincere il mondiale, insieme ai farmaci del dott. Agricola. - DonnieAzoffXXX : gnè gnè gnèèè 5 maggio, gnèè vi ho fatto vincere lo scudetto, gnèè gnèè che uomo patetico #intermerda #merdazzurri… -

Ricordate la testata di Zidane adurante la finale dei Mondiali del 2006 Oggi l'italiano ... ampliando il nostro sguardo, anche ad esempio durante un round a poker - si è spesso...Nessun altro l'ha maicon me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì, quando la incontrò le disse 'ciao Daniela'". Sul famoso abbraccio dopo la finale di Madrid,ha ......Insieme hannola storia dell'Inter, vincendo il Triplete nel 2010, e negli occhi dei tifosi nerazzurri c'è ancora quell'immagine di Mourinho che scende dalla macchina per abbracciare,...

Materazzi: "Odio la Juve, in Champions ero a Cardiff e Berlino" Tuttosport

La nostra famiglia. Nessun altro l'ha mai fatto con me. Per me non era una sorpresa, ma per mia moglie sì, quando la incontrò le disse 'ciao Daniela'". Chiosa anche sull'abbraccio con cui… Leggi ...Marco Materazzi, intervistato da Italian Football TV, ha parlato della Juventus senza freni ricordando le due finali di Champions League perse dai bianconeri.