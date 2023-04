Masters di Augusta, la pioggia non ferma Woods. Molinari non passa il taglio (Di sabato 8 aprile 2023) È un altro piccolo tassello della leggenda di Tiger Woods, piccolo perché non è una vittoria, ma comunque importante e storico: Tiger ha passato il taglio al Masters di Augusta, il 23° consecutivo. È ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 aprile 2023) È un altro piccolo tassello della leggenda di Tiger, piccolo perché non è una vittoria, ma comunque importante e storico: Tiger hato ilaldi, il 23° consecutivo. È ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Golf, Masters di Augusta: #Woods passa il taglio, Molinari no - ilfoglio_it : Anche i ribelli del golf all’inseguimento della giacca verde tra le azalee di Augusta. Fino a domenica, ogni sorpre… - muttinis : RT @FederGolf: ?? The Masters Ad Augusta il secondo giro è stato sospeso. Questa la classifica parziale: conduce ???? #Koepka con -12. ???? #… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Si è sfiorata la tragedia al Masters di golf in corso ad Augusta, in Georgia: a causa delle pessime condizioni atmosferiche, t… - infoitsport : Alberi sul pubblico all'Augusta Masters: strage sfiorata -

Masters di Augusta, la pioggia non ferma Woods. Molinari non passa il taglio È un altro piccolo tassello della leggenda di Tiger Woods, piccolo perché non è una vittoria, ma comunque importante e storico: Tiger ha passato il taglio al Masters di Augusta, il 23° consecutivo. È un record eguagliato, un risultato che era stato raggiunto solo da Gary Player (dal 1959 al 82) e da Fred Couples (1983 - 2007). Impressionante perché Woods ... Al Masters di Augusta cadono alberi: 'La gente urlava, che paura' AUGUSTA (GEORGIA) - Il Masters di Augusta ha vissuto momenti di paura e caos ed è stato sospespo anzitempo. Il maltempo e il forte vento hanno fatto crollare due alberi vicino alla buca 17 durante il secondo round, ... Golf, paura all'Augusta Masters: due alberi caduti. Si riparte alle 14 Momenti di panico durante la seconda giornata di uno dei più celebri tornei di golf (diretta su Sky Sport Golf): a causa del maltempo e del fortissimo vento due alberi sono caduti generando la fuga ... È un altro piccolo tassello della leggenda di Tiger Woods, piccolo perché non è una vittoria, ma comunque importante e storico: Tiger ha passato il taglio aldi, il 23° consecutivo. È un record eguagliato, un risultato che era stato raggiunto solo da Gary Player (dal 1959 al 82) e da Fred Couples (1983 - 2007). Impressionante perché Woods ...(GEORGIA) - Ildiha vissuto momenti di paura e caos ed è stato sospespo anzitempo. Il maltempo e il forte vento hanno fatto crollare due alberi vicino alla buca 17 durante il secondo round, ...Momenti di panico durante la seconda giornata di uno dei più celebri tornei di golf (diretta su Sky Sport Golf): a causa del maltempo e del fortissimo vento due alberi sono caduti generando la fuga ... Alberi sul pubblico all'Augusta Masters: strage sfiorata Golfando Golf, Masters: in testa c'è Koepka, Woods avanti con record Seppur con l'ultimo punteggio utile, ad Augusta (Georgia, Usa) Tiger Woods per la 23esima volta consecutiva supera il taglio al The Masters ed eguaglia il record di Gary Player e Fred Couples. Dal 199 ... Masters di Augusta, la pioggia non ferma Woods. Molinari non passa il taglio E' la 23esima volta: quello di Tiger è un record eguagliato, un risultato che in passato era stato raggiunto solo da Gary Player (dal 1959 al 82) e da Fred Couples (1983-2007) ... Seppur con l'ultimo punteggio utile, ad Augusta (Georgia, Usa) Tiger Woods per la 23esima volta consecutiva supera il taglio al The Masters ed eguaglia il record di Gary Player e Fred Couples. Dal 199 ...E' la 23esima volta: quello di Tiger è un record eguagliato, un risultato che in passato era stato raggiunto solo da Gary Player (dal 1959 al 82) e da Fred Couples (1983-2007) ...