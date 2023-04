Masters Augusta golf 2023: ancora maltempo padrone, terzo giro interrotto presto con Koepka in testa (Di sabato 8 aprile 2023) Meteo, ci risiamo. ancora una volta il Masters è costretto a veder interrotto il proprio corso, ma stavolta la situazione è più grave. Tutto si blocca, infatti, quando il terzo giro non è neanche arrivato alla metà, e con tutti i giocatori coinvolti (meno Francesco Molinari e Rory McIlroy, che hanno mancato il taglio). Arrivati alla buca 6, Brooks Koepka e Jon Rahm sono divisi da quattro colpi: -13 per l’americano che fa parte del gruppo “separatista” della LIV golf, -9 per lo spagnolo che, dovesse riuscire a recuperare, avrebbe concrete speranze di ritornare al numero 1 del ranking mondiale. Per il momento lo score di terzo giro è -1 per l’uno e +1 per l’altro. Masters Augusta golf ... Leggi su oasport (Di sabato 8 aprile 2023) Meteo, ci risiamo.una volta ilè costretto a vederil proprio corso, ma stavolta la situazione è più grave. Tutto si blocca, infatti, quando ilnon è neanche arrivato alla metà, e con tutti i giocatori coinvolti (meno Francesco Molinari e Rory McIlroy, che hanno mancato il taglio). Arrivati alla buca 6, Brookse Jon Rahm sono divisi da quattro colpi: -13 per l’americano che fa parte del gruppo “separatista” della LIV, -9 per lo spagnolo che, dovesse riuscire a recuperare, avrebbe concrete speranze di ritornare al numero 1 del ranking mondiale. Per il momento lo score diè -1 per l’uno e +1 per l’altro....

