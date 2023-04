Masters 1000 Montecarlo 2023, l’analisi del tabellone: è Djokovic contro l’Italtennis nella parte alta (Di sabato 8 aprile 2023) Il Monte Carlo Country Club ospita il primo tre Masters 1000 sul rosso che ci guideranno nel corso del prossimo mese e mezzo verso il Roland Garros. Come spesso accade, con una posizione in calendario fin troppo vicina ai due tornei sul cemento nordamericano, le assenze non sono poche, a partire da due protagonisti assoluti quali Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. C’è però Novak Djokovic, che proverà a rompere un digiuno che dura da ben 8 anni nel Principato: è il 1000 che gli manca da più tempo, ovvero da quando nel 2015 riuscì a battere Tomas Berdych in finale. Dodici mesi fa il numero uno al mondo si presentò a Monte-Carlo avendo giocato solo un paio di partite a Dubai a causa delle vicissitudini che tutti ormai ben conosciamo. Quest’anno le cose sono andate un po’ meglio, avendo vinto e dominato in Australia, ma da ... Leggi su sportface (Di sabato 8 aprile 2023) Il Monte Carlo Country Club ospita il primo tresul rosso che ci guideranno nel corso del prossimo mese e mezzo verso il Roland Garros. Come spesso accade, con una posizione in calendario fin troppo vicina ai due tornei sul cemento nordamericano, le assenze non sono poche, a partire da due protagonisti assoluti quali Rafa Nadal e Carlos Alcaraz. C’è però Novak, che proverà a rompere un digiuno che dura da ben 8 anni nel Principato: è ilche gli manca da più tempo, ovvero da quando nel 2015 riuscì a battere Tomas Berdych in finale. Dodici mesi fa il numero uno al mondo si presentò a Monte-Carlo avendo giocato solo un paio di partite a Dubai a causa delle vicissitudini che tutti ormai ben conosciamo. Quest’anno le cose sono andate un po’ meglio, avendo vinto e dominato in Australia, ma da ...

