Masters 1000 Montecarlo 2023: l'analisi del tabellone di Matteo Berrettini (Di sabato 8 aprile 2023) Il Masters 1000 di Montecarlo non ha rappresentato storicamente un'oasi felice per Matteo Berrettini. Quest'ultimo ha preso parte al torneo soltanto nel 2019 e nel 2021 arrendendosi in entrambi i casi all'esordio, sconfitto in due set rispettivamente dal bulgaro Grigor Dimitrov e dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Proprio sulla terra rossa monegasca, però, l'azzurro è chiamato ad una reazione dopo essere scivolato alla posizione numero 22 del ranking mondiale ed aver raccolto sostanzialmente nulla in questi primi quattro mesi di stagione. Diamo un'occhiata al potenziale tabellone dell'allievo di Vincenzo Santopadre che, non rientrando tra le teste di serie, dovrà iniziare il proprio percorso dal primo turno. Qui non è andata male. Berrettini, infatti, se la ...

