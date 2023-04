Masters 1000 Montecarlo 2023 | l’analisi del tabellone di Jannik Sinner

(Di sabato 8 aprile 2023) Dopo uno splendido Sunshine Double con la semifinale a Indian Wells e la finale persa a Miami,riparte daldi. Accreditato della testa di serie numero 7, il tennista azzurro beneficerà di un bye e dunque partirà direttamente dal secondo turno. L’ambizione non può che essere la vittoria del torneo, ma nonostante l’ottimo tennis che l’azzurro sta esprimendo non sarà facile dato che sulla sua strada troverà già in un ipotetico quarto di finale Novak Djokovic.dovrà però pensare match dopo match e cercare innanzitutto di iniziare col piede giusto. Andiamo ad analizzare ildel numero uno d’Italia. Chiamato a difendere i quarti di finale raggiunti lo scorso anno,giocherà un ...

Novak Djokovic Dopo aver saltato idi Indian Wells e Miami a causa delle regole d'ingresso presenti negli Stati Uniti, Novak Djokovic è pronto a tornare in campo. Il serbo, che ha riconquistato la vetta del ranking ai ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneodi Montecarlo della giornata di sabato 8 aprile. Si inizia con il tabellone di qualificazione, con Luca Nardi impegnato sul campo centrale contro il francese e testa di serie numero ...Roma, 7 apr. Sono quattro gli italiani inseriti nel tabellone deldi Monte - Carlo al via il 9 aprile. E lo scenario dopo il sorteggio che regala un possibile scontro tra Sinner e Djokovic con lazzurro inserito nello stesso quarto del serbo. Una parte ...

Fabio Fognini salterà il Masters 1000 di Monte Carlo: "Infortunio al piede, sono distrutto" Eurosport IT

Jannik Sinner vuole essere grande protagonista al Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena sulla terra rossa del Principato dal 9 al 16 aprile. Il tennista italiano, reduce dalla finale persa co ...L'azzurro raggiungerà l'ottava posizione in classifica, il suo best ranking. Sarà tra i grandi protagonisti del torneo di Montecarlo e ai quarti potrebbe incontrare Novak Djokovic ...