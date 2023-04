Masters 1000 Montecarlo 2023 | Jannik Sinner e Djokovic giocano in città prima del torneo VIDEO

(Di sabato 8 aprile 2023)e Novaksubito protagonisti del Principato di Monaco, a poche ore dal via deldi. L’azzurro e il serbo infatti si sono esibiti per qualche minuto nei pressi della spiaggia del Larvotto, davanti a molti appassionati e curiosi. Un siparietto divertente, alla vigilia del primo grande appuntamento della stagione su terra rossa dovecercherà riscatto dopo essere stato costretto a saltare i dueamericani mentrecercherà conferme dopo la finale di Miami. ILWelcome to Larvotto Beach, @DjokerNole & @sin #Rolexpic.twitter.com/DhtR5vozGu — Rolex ...

ROMA - Sarà un Atp Montecarlo in salita quello di Jannik Sinner . Il tabellone del terzo Masters 1000 stagionale, il primo sulla terra rossa , sarà a dir poco complicato per il 21enne azzurro: numero 9 Atp e settima testa di serie, Sinner entrerà in scena al secondo turno contro ...

Montecarlo, 8 apr. – (Adnkronos) – Tutto pronto per il torneo Atp di Montecarlo, terzo Masters 1000 della stagione, in programma da domani. Nel corso della mattinata di oggi, il numero 9 del mondo, ...