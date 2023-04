Masters 1000 di Monte Carlo, Sinner e Djokovic divertono la folla in spiaggia (VIDEO) (Di sabato 8 aprile 2023) A Monte Carlo tutto è pronto per il Masters 1000, il primo torneo di tennis della stagione sulla terra rossa. Prima del via però Jannik Sinner e Novak Djokovic sono diventato i protagonisti sui social grazie a un piccolo antipasto. Nel Principato di Monaco, a poche ore dal via del Masters 1000 2023 l’azzurro e il serbo infatti si sono esibiti per qualche minuto nei pressi della spiaggia del Larvotto, davanti a molti appassionati e curiosi. Djokovic cercherà di riprendersi la testa della classifica Atp dopo aver saltato i due 1000 americani mentre Sinner cercherà conferme dopo la finale di Miami. Al Masters 1000 di Monte ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) Atutto è pronto per il, il primo torneo di tennis della stagione sulla terra rossa. Prima del via però Jannike Novaksono diventato i protagonisti sui social grazie a un piccolo antipasto. Nel Principato di Monaco, a poche ore dal via del2023 l’azzurro e il serbo infatti si sono esibiti per qualche minuto nei pressi delladel Larvotto, davanti a molti appassionati e curiosi.cercherà di riprendersi la testa della classifica Atp dopo aver saltato i dueamericani mentrecercherà conferme dopo la finale di Miami. Aldi...

