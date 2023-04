Master 1000 Montecarlo al via. Djokovic - Sinner si 'allenano' in città IL (Di sabato 8 aprile 2023) Ci si scalda a Montecarlo in attesa del via del Masters 1000 di tennis, il primo sulla terra rossa. I l n.1 Nole Djokovic e Jannik Sinner si sono esibiti con alcuni scambi nel cuore della città del ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 8 aprile 2023) Ci si scalda ain attesa del via deldi tennis, il primo sulla terra rossa. I l n.1 Nolee Janniksi sono esibiti con alcuni scambi nel cuore delladel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giomalago : Strabiliante, immenso #Sinner: si arrende solo a Medvedev nella finale #MiamiOpen, dopo un Master 1000 giocato e in… - infoitsport : Master 1000 Montecarlo al via. Djokovic-Sinner si 'allenano' in città IL VIDEO - Annalis34343675 : RT @Sinnerista: Pensa battere il numero uno al mondo (due diversi) back to back in due master 1000 nel giro di 10 giorni. Non siamo pronti… - radioila : RT @Sinnerista: Pensa battere il numero uno al mondo (due diversi) back to back in due master 1000 nel giro di 10 giorni. Non siamo pronti… - frances14824796 : RT @Sinnerista: Pensa battere il numero uno al mondo (due diversi) back to back in due master 1000 nel giro di 10 giorni. Non siamo pronti… -