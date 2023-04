Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario non si nascondo più: i due beccati insieme in un noto ristorante di Roma (FOTO) (Di sabato 8 aprile 2023) Massimiliano Caiazzo ed Elena D'Amario sono davvero una coppia? L'attore e la ballerina erano insieme in un ristorante Romano L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 8 aprile 2023)edD'Amario sono davvero una coppia? L'attore e la ballerina eranoin unno L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Daninseries : Massimiliano Caiazzo vince il Ciak d'oro delle serie TV come miglior protagonista per il pubblico under 30?? È stato… - BrianaR10911 : RT @alessiaaaaaa__: #piecurosa x midnight rain - taylor swift, amatemi non odiatemi ????? || carmine di salvo rosa ricci mare fuori 3 edit f… - mrscsra : RT @shadesloki: massimiliano caiazzo è il giovane attore dell'anno ??. - shadesloki : in ventiquattro ore massimiliano caiazzo si è sentito dare del lionel mAssi e neymar jr/kylian mbappe - EmiliaVirgola : RT @iosonobasita_: comunque pensando a pechino express immaginate un edizione con nicolas maupas e massimiliano caiazzo pensate la potenza… -