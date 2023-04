Martusciello Forza Italia | “Berlusconi sommerso d’affetto e pronto a tornare in pista”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattinodinapoli : Ferrante responsabile adesioni per #forza italia. #martusciello: «Nomina condivisa» - newsdinapoli : Forza Italia incontra i cittadini, presenti Silvestro e Martusciello #Politica -

Sarà presente anche l'onorevole Fulvio, eurodeputato e coordinatore azzurro in Campania. 'Italia nel Sannio - afferma l'onorevole Rubano - è un partito in crescita, vitale, ...Fulvio. Sarno si dimostra sempre una delle roccaforti diItalia in Provincia di Salerno: grazie all'incessante lavoro del Consigliere comunale Giuseppe Agovino e degli altri ...... hanno sottoscritto una nota congiunta in cui sottolineano la "volontà di lavorare insieme per la crescita diItalia". La ritrovata unità da' slancio al progetti didi un nuovo ...

Ferrante responsabile adesioni per Forza Italia. Martusciello: «Nomina giusta» ilmattino.it

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo la proposta avanzata ufficialmente il 24 novembre del 2021 con la sottoscrizione del protocollo sottoscritto tra la Regione Campania e l'Autorità di Sistema ...