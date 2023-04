Marisa Francescangeli, la versione della maestra di Oristano sospesa per le preghiere con gli alunni: «È stato un segno di Gesù» (Di sabato 8 aprile 2023) Marisa Francescangeli, 58 anni, è la maestra di Oristano sospesa e con lo stipendio dimezzato per aver fatto recitare preghiere ai suoi alunni a Natale. Oggi dice che «si sente messa in croce dalla decisione». Che è arrivata prima di Pasqua. «Però è un segno che mi ha dato Gesù», aggiunge. Sostenendo di essere vittima di «un’ingiustizia». Nella scuola di San Vero Melis Francescangeli insegna storia, geografia e musica. Dice di essere devota soprattutto «alla Madonna. È lei che intercede». Ma premette nell’intervista al Corriere della Sera di avere chiara la «separazione fra stato laico e religione e l’articolo 39 della Costituzione che garantisce le libertà ... Leggi su open.online (Di sabato 8 aprile 2023), 58 anni, è ladie con lo stipendio dimezzato per aver fatto recitareai suoia Natale. Oggi dice che «si sente messa in croce dalla decisione». Che è arrivata prima di Pasqua. «Però è unche mi ha dato», aggiunge. Sostenendo di essere vittima di «un’ingiustizia». Nella scuola di San Vero Melisinsegna storia, geografia e musica. Dice di essere devota soprattutto «alla Madonna. È lei che intercede». Ma premette nell’intervista al CorriereSera di avere chiara la «separazione fralaico e religione e l’articolo 39Costituzione che garantisce le libertà ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @Open_gol: La donna dice di aver subito un'ingiustizia. La accusano di aver benedetto gli alunni con dell'olio di Medjugorie. E di averc… - IrvinsWelsh : Voi come l’avreste presa? - Open_gol : La donna dice di aver subito un'ingiustizia. La accusano di aver benedetto gli alunni con dell'olio di Medjugorie.… - infoitinterno : Marisa Francescangeli, la versione della maestra di Oristano sospesa per le preghiere con gli alunni: «È stato un s… - GabryIonesc2 : RT @rtl1025: ????? Sospesa per 20 giorni dall'insegnamento per aver fatto realizzare agli alunni un rosario a forma di braccialetto e per ave… -