Maria De Filippi "ricattata": la telefonata che scatena il caos in studio (Di sabato 8 aprile 2023) Maria De Filippi ha avuto il suo bel da fare per calmare Armando Incarnato. Stando a quanto riportato da Isa e Chia, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne il cavaliere è stato vicino all'abbandonare lo studio dopo essersi detto offeso per essere stato tacciato di essere il protetto della conduttrice. Quest'ultima ha provato subito a calmarlo: “Sapessi quante ne hanno dette di me. Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino”. Incarnato non si è però lasciato convincere e ha insistito sul caso di Aurora Tropea, che lo ha accusato di aver fatto dei provini per entrare al Grande Fratello. Il cavaliere ha minacciato di lasciare lo studio, la De Filippi ha provato a trattenerlo ma è stata messa dinanzi a una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023)Deha avuto il suo bel da fare per calmare Armando Incarnato. Stando a quanto riportato da Isa e Chia, nel corso dell'ultima registrazione di Uomini e Donne il cavaliere è stato vicino all'abbandonare lodopo essersi detto offeso per essere stato tacciato di essere il protetto della conduttrice. Quest'ultima ha provato subito a calmarlo: “Sapessi quante ne hanno dette di me. Bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se stai in televisione è normale che le persone parlino”. Incarnato non si è però lasciato convincere e ha insistito sul caso di Aurora Tropea, che lo ha accusato di aver fatto dei provini per entrare al Grande Fratello. Il cavaliere ha minacciato di lasciare lo, la Deha provato a trattenerlo ma è stata messa dinanzi a una ...

