Maria De Filippi curiosità | sapete chi è la sua migliore amica? La conoscete tutti

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 8 aprile 2023)Deha una grande schiera di persone che le vogliono bene e tra queste c’è la sua famosala conoscono.Deè una delle conduttrici più amate e apprezzate del mondo dello spettacolo. Dal suo esordio in televisione sono passati parecchi anni e da allora non si è più fermata, affermandosi sempre di più nel ruolo. Chi è ladiDe(credits: Mediaset infinity) grantennis toscanaHa ideato diversi format, in onda ancora oggi, come Uomini e donne, Amici e Temptation Island. Ogni volta ci sorprende solo come lei sa fare. E’ capace di capire i protagonisti dei suoi programmi in men che non si dica. Grande ascoltatrice, riesce sempre ad ...