Mare Fuori 4 cast | chi lascia e chi rimane | cosa sappiamo

Leggi su dilei

(Di sabato 8 aprile 2023) Complice il rilascio delle prime due stagioni su Netflix,, fiction targata Rai che narra le vicissitudini di un gruppo di ragazzi del carcere minorile di Napoli, è diventata un vero e proprio fenomeno di massa con un successo (quasi) senza precedenti. La terza stagione, infatti, è record di visualizzazioni su RaiPlay (dove è stata rita in anteprima) con un totale di oltre 105 milioni di accessi e 45 milioni di ore di fruizione online. Tali numeri hanno confermato il ritorno in streaming – e in tv – dei ragazzi e degli addetti ai lavori dell’IPM di Napoli per una quarta stagione (le cui riprese stanno iniziando proprio ad aprile 2023) ma anche per una quinta e addirittura una sesta stagione che invece sono in fase di scrittura. In attesa di scoprire quali nuove avventure attenderanno i personaggi (vecchi e nuovi) della ...