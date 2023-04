Marco Masini, i rimorsi più grandi: il mancato addio alla madre e lo schiaffo al padre (Di sabato 8 aprile 2023) Fanno sempre e ancora male i rimorsi che Marco Masini ha il coraggio di confessare al Corriere Marco Masini si racconta come non aveva mai fatto prima alternando le emozioni, confessando anche i rimorsi, quelli che fanno male davvero e faranno male per sempre, riguardano il padre e la madre. Aveva 18 anni quando sua madre è morta, oggi di lei ha un ricordo sbiadito ma sempre dolcissimo. Sa che l’ha salvato tante volte e continua a farlo ma Marco Masini non potrà mai dimenticare che lui quel giorno non c’era, che la madre stava già male ma lui rispettò un impegno di lavoro, fece un concerto e sarà per sempre quella che lui considera la ca**ata più grande della ... Leggi su howtodofor (Di sabato 8 aprile 2023) Fanno sempre e ancora male icheha il coraggio di confessare al Corrieresi racconta come non aveva mai fatto prima alternando le emozioni, confessando anche i, quelli che fanno male davvero e faranno male per sempre, riguardano ile la. Aveva 18 anni quando suaè morta, oggi di lei ha un ricordo sbiadito ma sempre dolcissimo. Sa che l’ha salvato tante volte e continua a farlo manon potrà mai dimenticare che lui quel giorno non c’era, che lastava già male ma lui rispettò un impegno di lavoro, fece un concerto e sarà per sempre quella che lui considera la ca**ata più grande della ...

