Mara Venier | scatta la denuncia dopo il caso Mediaset | questa volta hanno esagerato

(Di sabato 8 aprile 2023) PERSONAGGI TV., la celebre conduttrice televisiva, ha recentementeto su Instagram un fatto spiacevole che l’ha vista coincome vittima di una truffa online. La conduttrice conteggia tutti ad imparare a usare il web in modo responsabile e consapevole, per garantire la nostra sicurezza e quella degli altri. Leggi anche: “Domenica In”,costretta a trattenere Jerry Calà: è caos in studio Leggi anche:rompe il silenziol’offesa ricevuta dall’account: la replicavittima di una truffa La presentatrice di Domenica In è stata infatti “utilizzata” per promuovere un finto farmaco online specializzato per la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cazzola123 : RT @padrenzo: Cara #bravagente, Oggi su La Stampa il nostro augurio di Pasqua con un reportage che condivido con voi …. E vi aspetto oggi… - Newsinunclick : 'Sto bene, non ho più ansia. Avrei voluto 20 figli' L'attrice ha compiuto 90 anni l'11 marzo scorso e Mara Venier h… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier perde le staffe in diretta tv: “Devono andare in galera” - infoitcultura : Domenica In, Morgan e Strabioli presentano «Stramorgan». Mara Venier: «Marco, ma ti hanno pagato per il programma?»… - infoitcultura : Domenica In, Mara Venier spazientita: 'La Rai paga' -

Le emozioni non finiscono mai con " Domenica In ", il talk show condotto dae andato in onda il 9 aprile su Rai 1 per festeggiare la Pasqua con numerosi ospiti: da Sandra Milo a Enrico Brignano, da Morgan a Francesco Gabbani. Il recap di domenica 9 aprile. Primi ...Si parla del canone a Domenica In . Ad aprire l'argomento il cantante Morgan , ospite dinella puntata di domenica 9 aprile su Rai 1. Qui l'artista ha giustificato il canone dicendo che non ha senso appellarsi alla questione della 'pubblicità'. Eppure inizialmente la ...L'attrice ha compiuto 90 anni l'11 marzo scorso eha voluto celebrare questa ricorrenza nel giorno di Pasqua con una lunga intervista alla musa di Fellini. "Ogni passaggio della vita porta esperienze bellissime, nuove" ha detto la ...

Ieri, 9 aprile, domenica di Pasqua, Mara Venier è andata in onda con un’altra puntata di Domenica In, il suo programma domenicale che è amatissimo e seguitissimo. Mara Venier, tra i vari ospiti, ha av ...Mara Venier anche per la Pasqua è in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma al Nomentano. Tanti i nomi che faranno compagnia al pubblico di Rai 1 in questa giornata… Leggi ...