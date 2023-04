(Di sabato 8 aprile 2023) FALLI DA DIETRO –COMMENTI ALLA 29° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Che fatica. Sì, sporca. Partita sporca. Vinta sporca. Come deve essere il sesso fatto bene. Tifosi in pizzo in pizzo del divano. Tesissimi. Tesissimi gli azzurri. Attesi a tante risposte dopo le sberle dei Diavoli.Osi e l’assenza pesa e come. E allora ciil, il nostroa sostituirlo. Il nostro. Daun. Segna il gol che vale un campionato e chiama a raccolta tutti i compagni. Proprio tutti. Quelli in campo e quelli in panchina. Proprio tutti. Fino all’ultimo magazziniere. Perché a vincere devono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : Manca Osi. Ci pensa il Capitano. Da quanto tempo aspettavamo un Capitano così Il commento alla 29esima giornata di… - Diego64242513 : @WalterWhiteNH Ok per te c'è un problema di calo fisico d'accordo con te..pensavo che dicevi che giochiamo male solo perché manca Osi ???? - Antonio92810383 : @pm_mattera @sscnapoli Da quando era rientrato bene osi si era improntato il gioco su questo campione che adesso manca…. Va bene così???? - goly87 : @jo19N26 P. S. In 3 delle 4 manca il Tiranno. Vott a turna' osi - ellispaper : @indiefake @oiValeTiDicevo Ok allora rompo io: manca una rappresentante del genere capelli scuri, come cazzo osi -

...e nondi dimostrarlo con le sue maniere piuttosto spicce. In ogni modo ora, in quello che sarà il Parco dei cancellati, sorgerà il monumento ad essi dedicato. Il progetto ideato da Vuk, ...e Kvara. Sempre quei due, la vera coppia dei campioni, messa in un contesto in cui la squadra ... Glisolo la rete, che cerca e non trova (dal 65' Ndombele 6,5 segna il suo primo gol in ...Il trono di goleador (19 reti contro 14 di Lautaro Martinez) è solido, ma Frittatina smania, quando il gol glicomincia a soffrirne. A Torino,e Kvara avranno di fronte una difesa di ...

Festa, musica e aiuti umanitari. Così la città di Mykolaiv torna a ... La Difesa del Popolo

Ci è invece mancata un po’ di personalità nelle giocate da centrocampo in su: potevamo osare qualcosa in più, e vale anche per noi difensori quando abbiamo ricevuto il pallone a metacampo. In qualche ...Questione di standing. L'accusa alla Commissione europea di usare due pesi e due misure e può darsi che sia vero. Ma ad esempio gli stadi di Firenze e Venezia ...