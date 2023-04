Maltempo, voragine inghiotte auto a Napoli (Di sabato 8 aprile 2023) In via Comola Ricci nel quartiere Posillipo. Salvato 87enne Una voragine si è aperta in strada a Napoli, in via Comola Ricci nel quartiere Posillipo, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in tarda mattinata sulla città. Nella voragine è finita un’auto all’interno della quale si trovava un 87enne, con l’acqua che era salita fino alle gambe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Posillipo che lo hanno estratto dall’abitacolo. L’anziano è in buone condizioni. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 8 aprile 2023) In via Comola Ricci nel quartiere Posillipo. Salvato 87enne Unasi è aperta in strada a, in via Comola Ricci nel quartiere Posillipo, a seguito delle forti piogge che si sono abbattute in tarda mattinata sulla città. Nellaè finita un’all’interno della quale si trovava un 87enne, con l’acqua che era salita fino alle gambe. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Posillipo che lo hanno estratto dall’abitacolo. L’anziano è in buone condizioni. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

