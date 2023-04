Maltempo, temporale a Napoli: torna la neve sul Vesuvio (Di sabato 8 aprile 2023) torna la neve sulla cima del Vesuvio. La vetta del vulcano che domina,ma il golfo di Napoli appare oggi nuovamente imbiancata, dopo le nevicate dell’inverno. Sulla Campania è in vigore nella giornata di oggi un’allerta meteo gialla per piogge e temporali, diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Su Napoli e provincia il temporale si è abbattuto verso mezzogiorno e, complice l’abbassamento delle temperature, sulla vetta del Vesuvio è caduta la neve, regalando così uno scenario “invernale” al panorama del golfo di Napoli nel sabato di Pasqua. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 aprile 2023)lasulla cima del. La vetta del vulcano che domina,ma il golfo diappare oggi nuovamente imbiancata, dopo le nevicate dell’inverno. Sulla Campania è in vigore nella giornata di oggi un’allerta meteo gialla per piogge e temporali, diramata ieri dalla Protezione civile regionale. Sue provincia il temporale si è abbattuto verso mezzogiorno e, complice l’abbassamento delle temperature, sulla vetta delè caduta la, regalando così uno scenario “invernale” al panorama del golfo dinel sabato di Pasqua. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariellaMio : Ecco #Napoli dopo un temporale , io passo da lì con lo scooter ogni giorno , aiutooooooooooooooooooooooooooo… - trinchelino : RT @LuceverdeRoma: ??? #Roma #Maltempo - Dipartimento della #ProtezioneCivile ?? Oggi sabato #8aprile 2023 ?? #AllertaGialla per precipitazi… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Maltempo - Dipartimento della #ProtezioneCivile ?? Oggi sabato #8aprile 2023 ?? #AllertaGialla per precip… - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Maltempo - Dipartimento della #ProtezioneCivile ?? sabato #8aprile 2023 ?? #AllertaGialla per precipitazi… - MeteogradM : Previsioni Meteo per Sabato 8 Aprile 2023 e Tendenza Successivi Due Giorni (YouTube) #meteo #pioggia #temporale… -

Maltempo a Napoli, auto inghiottita da una voragine: salvato 87enne Disavventura ma a lieto fine a causa del maltempo a Napoli per un anziano di 87 anni che mentre era alla guida della sua auto è finito in una ... si è aperta a causa del temporale che si è abbattuto ... Maltempo. Si apre una voragine in strada, anziano salvato dai carabinieri La voragine, secondo i primi accertamenti, si è aperta a causa del temporale che si è abbattuto ... Pasqua con il maltempo In calo le temperature. Valori più bassi per il periodo Puglia, maltempo: allerta per temporali da oggi pomeriggio a domani sera Protezione civile, previsioni meteo Si fa riferimento a 'p recipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.' Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della ... Disavventura ma a lieto fine a causa dela Napoli per un anziano di 87 anni che mentre era alla guida della sua auto è finito in una ... si è aperta a causa delche si è abbattuto ...La voragine, secondo i primi accertamenti, si è aperta a causa delche si è abbattuto ... Pasqua con ilIn calo le temperature. Valori più bassi per il periodoSi fa riferimento a 'p recipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.' Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della ... Meteo Cronaca Diretta: Maltempo in Atto, forti Temporali e Grandinate su queste Regioni nelle Prossime Ore iLMeteo.it