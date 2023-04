Maltempo | neve e nebbia in Abruzzo | imbiancate A24 e A25

(Di sabato 8 aprile 2023) L'Aquila - Nevicate anche abbondanti nell'entroterra abruzzese, Avezzano coperta da una coltre bianca, qualche disagio per la viabilità fra Tagliacozzo e il bivio A24/A25 Torano-Pescara traffico rallentato per incidente, come segnalato dal sito di Autostrade per l'Italia intorno alle 11.30. Sull'autostrada A24 si segnalafra Avezzano e il bivio A25/A24 Roma-Teramo;in banchi tra Valle del Salto e Tornimparte con visibilità 80 metri;anche tra Carsoli e Assergi. Sulla A25 nevischio fra Avezzano e Cocullo;tra Aielli-Celano e Cocullo con visibilità 60 metri. leggi tutto

Pasquetta soleggiata Pasquetta sarà invece più soleggiata. Da martedì 11 aprile tornerà il caldo e il sole. Temperature minime in rialzo, massime in calo al Centro e in aumento altrove.

Da martedì 11 aprile tornerà il caldo e il sole. Oggi però, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo. Meteo Pasqua, allerta gialla in sette regioni. il tempo è oggi incerto e freddo, poi da mar ...Non ci sono buone notizie per il meteo dei prossimi giorni in Italia, Giuliacci ha annunciato un vortice ciclonico in tutta Italia.