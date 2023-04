Maltempo, neve e nebbia in Abruzzo. Imbiancate A24 e A25 (Di sabato 8 aprile 2023) Nella giornata di oggi ingenti nevicate hanno colpito l'entroterra aquilano fin dalle prime ora del mattino. La neve è scesa copiosa verso i 900-1000 metri di quota, con Avezzano coperta da una coltre bianca così come Barrea. Qualche disiagio per la viabilità sulla A24 e la A25 Leggi su tg24.sky (Di sabato 8 aprile 2023) Nella giornata di oggi ingenti nevicate hanno colpito l'entroterra aquilano fin dalle prime ora del mattino. Laè scesa copiosa verso i 900-1000 metri di quota, con Avezzano coperta da una coltre bianca così come Barrea. Qualche disiagio per la viabilità sulla A24 e la A25

