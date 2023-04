Maltempo | a Napoli si apre una voragine | anziano salvato dai carabinieri

(Di sabato 8 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– Disavventura ma a lieto fine aper undi 87 anni che mentre era alla guida della sua auto è finito in una. È accaduto a, in via Comola Ricci. La, secondo i primi accertamenti, si è aperta a causa del temporale che si è abbattuto sulla città di, causando notevoli disagi. Sul posto sono giunti idella caserma di Posillipo. I militari hanno messo in salvo l’, estraendolo dall’abitacolo. L’uomo sta bene anche se ovviamente spaventato per quanto accaduto. L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iISud24 : Maltempo, auto cade in una voragine strada a Napoli: salvo conducente #8aprile #napoli #cronaca #notizie - occhio_notizie : Bomba d'acqua, grandine e vento si abbattono sul #Napoletano Anche il Vesuvio è innevato????? >>… - rep_napoli : Maltempo, auto inghiottita da una voragine al parco Comola Ricci [aggiornamento delle 14:02] - rep_napoli : Maltempo, auto inghiottita da una voragine al parco Comola Ricci [aggiornamento delle 13:26] - geniazze : RT @Azzurraluna410: Ditemi quale città è più bella anche con il maltempo! #Napoli mia sei uno spettacolo ?? -

