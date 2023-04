“Mai fatto, io vi denuncio”. Mara Venier, nuova brutta vicenda: si muovono i suoi avvocati (Di sabato 8 aprile 2023) Furia di Mara Venier, che ha deciso di presentare una nuova denuncia. L’annuncio è arrivato su Instagram, dopo che ha scoperto una cosa bruttissima fatta ai suoi danni. Un periodo molto triste per la conduttrice televisiva, che aveva già dovuto fare i conti con gli attacchi provenienti dall’account ufficiale Mediaset. Già in quell’occasione si era fatta vedere davanti alla caserma dei carabinieri, pronta a portare avanti la sua battaglia legale. E ora non vuole nemmeno essere sopraffatta su quest’altro caso. Parlando di Mara Venier e della prima denuncia, aveva esclamato: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni… Salutame a Silvy“, aveva ripostato Mara Venier. Per poi aggiungere: “Salutame a Silvy”. E dopo il caso la conduttrice Rai è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 aprile 2023) Furia di, che ha deciso di presentare unadenuncia. L’annuncio è arrivato su Instagram, dopo che ha scoperto una cosa bruttissima fatta aidanni. Un periodo molto triste per la conduttrice televisiva, che aveva già dovuto fare i conti con gli attacchi provenienti dall’account ufficiale Mediaset. Già in quell’occasione si era fatta vedere davanti alla caserma dei carabinieri, pronta a portare avanti la sua battaglia legale. E ora non vuole nemmeno essere sopraffatta su quest’altro caso. Parlando die della prima denuncia, aveva esclamato: “Mi domando se qualcuno pensa che siamo tutti cojoni… Salutame a Silvy“, aveva ripostato. Per poi aggiungere: “Salutame a Silvy”. E dopo il caso la conduttrice Rai è ...

