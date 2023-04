Maestra sospesa per una preghiera in classe, ecco cosa sta dietro alla sospensione. Le parole dell’USR Sardegna (Di sabato 8 aprile 2023) Ha destato enorme scalpore la vicenda dalla Maestra, originaria della Sardegna, sospesa per aver pregato con gli studenti in classe. La vicenda ha suscitato forti reazioni da parte non solo dell'opinione pubblica, ma anche della politica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023) Ha destato enorme scalpore la vicenda d, originaria dellaper aver pregato con gli studenti in. La vicenda ha suscitato forti reazioni da parte non solo dell'opinione pubblica, ma anche della politica. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Obblighi e green pass inutili. La Pfizer l’ha sempre saputo ??? Dalla Serracchiani a Zan, ecco la… - ladyonorato : La maestra di #Oristano sospesa per aver pregato coi bambini in classe è un aberrante attacco alla libertà religios… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - GaiaVeronesi : RT @Dario_Accolla: A proposito della #maestra sospesa per un'ave Maria in aula. Una misura un po' estrema, mi son detto all'inizio. Poi sco… - Laufan845 : RT @emme_zoo: @Dario_Accolla La #maestra sospesa che faceva recitare l #avemaria agli alunni anziché insegnare le sue materie. Come sempre… -