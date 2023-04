Maestra sospesa per preghiera in classe: “Accusata di averli plagiati. Tornerò a scuola a testa alta, adoro i bambini e il lavoro, un dono del Signore” (Di sabato 8 aprile 2023) sospesa con stipendio ridotto per aver fatto recitare una preghiera in classe: è la storia di un'insegnante di una scuola primaria dell'Oristanese. Il caso è arrivato in Parlamento con interrogazioni da parte di alcuni deputati della maggioranza. "Siamo alla follia- commenta il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini -Buona Santa Pasqua a questa Maestra". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 8 aprile 2023)con stipendio ridotto per aver fatto recitare unain: è la storia di un'insegnante di unaprimaria dell'Oristanese. Il caso è arrivato in Parlamento con interrogazioni da parte di alcuni deputati della maggioranza. "Siamo alla follia- commenta il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini -Buona Santa Pasqua a questa". L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Maestra sospesa per aver recitato una preghiera in classe pochi giorni prima di Natale: ormai a scuola sono ammessi… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - FratellidItalia : ?? A Oristano, una maestra è stata sospesa dall'insegnamento per aver fatto recitare ai bambini una preghiera. Un… - lana17500 : RT @ProgettoLepanto: ??La docente Marisa Francescangeli è stata sospesa per aver recitato preghiere e il #Rosario in classe. La donna ha rec… - MarcoCiapoi : RT @repubblica: Maestra sospesa in Sardegna: 'Sono stati i bambini a chiedermi di recitare l'Ave Maria e il Padre nostro' [di Francesca Zoc… -