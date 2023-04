Maestra sospesa per le preghiere e il rosario in classe: “Mi sento messa in croce, è ingiusto” (Di sabato 8 aprile 2023) Furia iconoclasta e intolleranza si incrociano oggi contro una sentita solidarietà che l’opinione pubblica – oltre alle mamme che hanno bambini nella scuola dove l’insegnante sospesa è in cattedra – ha riversato sull’insegnante, rinsaldandola nelle sue posizioni. Il caso della docente sospesa per 20 giorni dall’insegnamento con riduzione dello stipendio, per aver fatto realizzare agli alunni un piccolo rosario con 10 perline a forma di braccialetto, e per aver recitato insieme a loro in classe un’Ave Maria e il Padre Nostro, durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare, continua a tenere banco e a sollevare discussioni. Oggi allora, in un’intervista al Corriere della Sera, la Maestra destinataria di un provvedimento disciplinare severo, Marisa Francescangeli, spiega origine, ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Furia iconoclasta e intolleranza si incrociano oggi contro una sentita solidarietà che l’opinione pubblica – oltre alle mamme che hanno bambini nella scuola dove l’insegnanteè in cattedra – ha riversato sull’insegnante, rinsaldandola nelle sue posizioni. Il caso della docenteper 20 giorni dall’insegnamento con riduzione dello stipendio, per aver fatto realizzare agli alunni un piccolocon 10 perline a forma di braccialetto, e per aver recitato insieme a loro inun’Ave Maria e il Padre Nostro, durante la sostituzione di un suo collega in una terza elementare, continua a tenere banco e a sollevare discussioni. Oggi allora, in un’intervista al Corriere della Sera, ladestinataria di un provvedimento disciplinare severo, Marisa Francescangeli, spiega origine, ...

