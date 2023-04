Maestra sospesa per 20 giorni. La sua colpa: aver fatto recitare l’Ave Maria in classe (Di sabato 8 aprile 2023) Una sospensione che ha dell’assurdo, è capitata ad una Maestra elementare. La sua colpa? La recita di una preghiera. Durante il periodo di Natale, la Maestra aveva fatto recitare, in classe, ai suoi bambini, due preghiere, e a qualcuno l’inizitiva non è affatto piaciuta. Ora, l’insegnante è stata sospesa dal suo lavoro per 20 giorni L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 8 aprile 2023) Una sospensione che ha dell’assurdo, è capitata ad unaelementare. La sua? La recita di una preghiera. Durante il periodo di Natale, laaveva, in, ai suoi bambini, due preghiere, e a qualcuno l’inizitiva non è afpiaciuta. Ora, l’insegnante è statadal suo lavoro per 20L'articolo proviene da La Luce di

