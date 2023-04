Maestra sospesa a Oristano, l’ufficio scolastico si difende: ci sono altri precedenti, è troppo religiosa (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo le polemiche sulla Maestra sospesa da scuola a Oristano per aver pregato con i bambini in classe, arrivano le precisazioni dell’ufficio scolastico regionale della Sardegna, finito nella bufera per il racconto fatto dalla protagonista della vicenda, l’insegnante Marisa Francescangeli, che ha provocato le dure reazioni, tra gli altri, del vicepremier Matteo Salvini e del presidente della Regione Christian Solinas. Secondo il direttore generale dell’Usr Francesco Feliziani tutto ruota intorno a un’informazione parziale e incompleta: “Non si è trattato di un provvedimento dettato da furia iconoclasta come l’ha definito il presidente Solinas – sottolinea all’Adnkronos – ma di un iter garantista seguito dall’organo collegiale di competenza”. In particolare, ci sarebbero state ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 aprile 2023) Dopo le polemiche sullada scuola aper aver pregato con i bambini in classe, arrivano le precisazioni delregionale della Sardegna, finito nella bufera per il racconto fatto dalla protagonista della vicenda, l’insegnante Marisa Francescangeli, che ha provocato le dure reazioni, tra gli, del vicepremier Matteo Salvini e del presidente della Regione Christian Solinas. Secondo il direttore generale dell’Usr Francesco Feliziani tutto ruota intorno a un’informazione parziale e incompleta: “Non si è trattato di un provvedimento dettato da furia iconoclasta come l’ha definito il presidente Solinas – sottolinea all’Adnkronos – ma di un iter garantista seguito dall’organo collegiale di competenza”. In particolare, ci sarebbero state ...

