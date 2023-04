Maestra sospesa a Oristano | la scuola | “Non è stata Ave Maria | altri episodi”

(Di sabato 8 aprile 2023) (Adnkronos) –per 20 giorni per aver fatto recitare preghiere agli alunni in classe. E’ accaduto a unnell’oristanese. Dopo le polemiche, arrivano le precisazioni dell’Ufficio scolastico regionale della Sardegna, finito nella bufera per il racconto fatto dalla protagonista della vicenda, l’insegnante Marisa Francescangeli, che ha provocato le dure reazioni, tra gli, del vicepremier Matteo Salvini e del presidente della Regione Christian Solinas. Secondo il direttore generale dell’Usr Francesco Feliziani tutto ruota intorno a un’informazione parziale e incompleta: “Non si è trattato di un provvedimento dettato da ‘furia iconoclasta’ come l’ha definito il presidente Solinas – sottolinea all’Adnkronos – ma di un iter garantista seguito dall’organo collegiale di competenza”. In particolare, ci sarebbero state ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Obblighi e green pass inutili. La Pfizer l’ha sempre saputo ??? Dalla Serracchiani a Zan, ecco la… - ladyonorato : La maestra di #Oristano sospesa per aver pregato coi bambini in classe è un aberrante attacco alla libertà religios… - Giorgiolaporta : Questa maestra di #Oristano è stata sospesa per aver fatto recitare l’Ave Maria ai bambini di una #scuola. Altro ch… - EnricoAncillott : RT @tempoweb: Sì al Ramadan, no all'Ave Maria: esplode il caso della maestra sospesa #8aprile - Santame10 : RT @LaVeritaWeb: La maestra sospesa per 20 giorni dopo aver recitato due orazioni e fatto costruire un rosario: «Chi ha sofferto di più son… -

Oristano, la maestra sospesa per aver fatto recitare le preghiere in classe: "Mi sento messa in croce" TGCOM

