Macron, von der Leyen e i tre giorni di incontri con Xi Jinping in Cina: se la guerra è un inutile fastidio nella partita degli accordi commerciali (Di sabato 8 aprile 2023) “Hai keyi“, dicono i cinesi. “Bene, ma non benissimo”, diciamo noi. Il bilancio della visita in Cina di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen accontenta tutti ma non esalta nessuno: Pechino conferma il suo protagonismo internazionale senza concedere nulla sulla guerra in Ucraina; il presidente francese, accolto in Cina con un bagno di folla, torna ai guai di casa con nuovi accordi commerciali e le pallide rassicurazioni di una futura telefonata tra Xi Jinping e Zelensky; la presidente della Commissione Ue salva una parvenza di “autonomia strategica”, pur allineandosi alle richieste di Washington per una maggiore apertura del mercato cinese. Cominciamo dal tasto dolente: la guerra. Nei tre giorni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) “Hai keyi“, dicono i cinesi. “Bene, ma non benissimo”, diciamo noi. Il bilancio della visita indi Emmanuele Ursula von deraccontenta tutti ma non esalta nessuno: Pechino conferma il suo protagonismo internazionale senza concedere nulla sullain Ucraina; il presidente francese, accolto incon un bagno di folla, torna ai guai di casa con nuovie le pallide rassicurazioni di una futura telefonata tra Xie Zelensky; la presidente della Commissione Ue salva una parvenza di “autonomia strategica”, pur allineandosi alle richieste di Washington per una maggiore apertura del mercato cinese. Cominciamo dal tasto dolente: la. Nei tredi ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Il francese parla troppo e irrita i padroni di casa nella visita con Ursula Von der Leyen. Alla fine ottiene un com… - michele_geraci : La prima pagina del Quotidiano del Popolo ha, in sequenza: 1) Macron 2) Macron 3) Macron 4) Macron e Von Der Ley… - Agenzia_Ansa : Von der Leyen: 'Ho incoraggiato il presidente Xi Jinping a contattare il presidente Zelensky. È stato interessante… - jmorat : RT @Forchielli: Sanchez ???? Macron ???? Scholz ???? Von Der Leyen ???? vanno in Cina e supplicano Xi ???? di mediare pace Ucraina ???? manca solo Melo… - Gardella90 : RT @Forchielli: Sanchez ???? Macron ???? Scholz ???? Von Der Leyen ???? vanno in Cina e supplicano Xi ???? di mediare pace Ucraina ???? manca solo Melo… -