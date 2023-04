Macron se ne va e Xi Jinping circonda subito Taiwan "72 ore di test militari". E Kim lancia un drone nucleare (Di sabato 8 aprile 2023) Vaste manovre militari sullo Stretto in risposta all'incontro fra Tsai Ing-wen e Kevin McCarthy in California. E intanto Kim Jong-un lancia un drone d'attacco nucleare sottomarino Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 8 aprile 2023) Vaste manovresullo Stretto in risposta all'incontro fra Tsai Ing-wen e Kevin McCarthy in California. E intanto Kim Jong-unund'attaccosottomarino Segui su affaritaliani.it

