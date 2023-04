Macron e Xi Jinping | chi manca? La foto che dice tutto

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 8 aprile 2023) Questa mattina mentre leggevo i giornali, mi è bastato vedere lache trovate sul Financial Times Weekend dove ci sonoe Xiintorno ad un tavolo. Questaè il senso di quello che è avvenuto in Cina in queste ore e vale più di 150 pezzi. Sapete perché? Dovete sapere che, sulla carta,è andato in Cina per parlare di Ucraina e su tutti i giornali italiani trovate le varie minchiate diplomatiche. C’è andato insieme alla Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. In questavedete per caso Ursula? Io vedo solo Xi,, e delle cameriere vestite di celeste. Insomma, ancora una volta, Ursula ha dato prova di non contare assolutamente una ceppa. Lo stesso Financial Timescheè ...