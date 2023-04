"Ma almeno tienilo basso": per Totti e Noemi finisce malissimo, che figura (Di sabato 8 aprile 2023) Appuntamento romantico per Francesco Totti e Noemi Bocchi: i due sono stati avvistati al concerto di Eros Ramazzotti. La loro presenza, però, ha scatenato qualche polemica. Ieri la fidanzata dell'ex calciatore ha postato una foto su Instagram che già aveva fatto intuire qualcosa ai fan: si trattava della foto del tesserino per accedere al backstage del concerto di Eros. Ma se Noemi pare sia una fan appassionata di Ramazzotti, Totti invece non avrebbe lo stesso trasporto della compagna per le canzoni del noto artista. Un utente avrebbe segnalato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, una foto in cui Francesco tiene il telefono in mano e sembra fare delle dirette. Stando alle segnalazioni di chi era al concerto, pare che l'ex capitano della Roma avrebbe tenuto il telefono in mano per quasi tutto il tempo ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 aprile 2023) Appuntamento romantico per FrancescoBocchi: i due sono stati avvistati al concerto di Eros Ramazzotti. La loro presenza, però, ha scatenato qualche polemica. Ieri la fidanzata dell'ex calciatore ha postato una foto su Instagram che già aveva fatto intuire qualcosa ai fan: si trattava della foto del tesserino per accedere al backstage del concerto di Eros. Ma separe sia una fan appassionata di Ramazzotti,invece non avrebbe lo stesso trasporto della compagna per le canzoni del noto artista. Un utente avrebbe segnalato a Deianira Marzano, l'esperta di gossip, una foto in cui Francesco tiene il telefono in mano e sembra fare delle dirette. Stando alle segnalazioni di chi era al concerto, pare che l'ex capitano della Roma avrebbe tenuto il telefono in mano per quasi tutto il tempo ...

