L'ultima moda a Milano è il "lucchetto bovino". Scoprite di che si tratta

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 aprile 2023) Aesiste un negozio di lucchetti bovini, l’unico sul pianeta. Forse a Shanghai, hanno aperto ieri. Di che cosa si? Nel mondo moderno, sempre più mariti o fidanzati viaggiano per lavoro. Come fai a fidarti? Magari un’avventura con un’altra donna? Ecco allora l’esigenza di un oggetto di contenimento da installare sul membro del partner. Appunto chiamato(o del bove). Alcuni contratti prematrimoniali lo prevedono già. Ne esistono diversi modelli anche tempestati di gioielli o strass. C’è quello base dal costo di 31 euro in cuoio che può essere facilmente tagliato per eludere la sorveglianza, ma poi come torni a casa? Ne compri uno uguale? Ma non scherziamo. Il numero di serie è diverso. Va molto il “bovinetto” (così chiamato nei bar) di un ferramenta arabo che li esporta appunto a ...