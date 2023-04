Lukaku, un centravanti da 12 milioni l’anno non può prendere la traversa da due metri (Il Giornale) (Di sabato 8 aprile 2023) Anche Il Giornale maramaldeggia con l’Inter di Inzaghi, in particolare con Lukaku e Onana. Facile dire Onana. Ma Lukaku? Dicono, sfortunato: ha preso la traversa. No, quello è un errore da brocco. Un centravanti da 12 milioni l’anno non può prendere la traversa di testa a due metri dalla porta e tuffandosi a cinquanta centimetri da terra. Lukaku non è un brocco ma da tale gioca anche a Salerno. Rifinisce in apertura per il gol di Gosens e calcia bene una sola volta, poco prima di uscire. Ma sbaglia due gol incredibili: non solo la traversa, ma anche quando nel primo tempo schiaccia centrale fra le gambe di Ochoa. L’errore di Onana è un infortunio, chiaro, ma resta un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 8 aprile 2023) Anche Ilmaramaldeggia con l’Inter di Inzaghi, in particolare cone Onana. Facile dire Onana. Ma? Dicono, sfortunato: ha preso la. No, quello è un errore da brocco. Unda 12non puòladi testa a duedalla porta e tuffandosi a cinquanta centida terra.non è un brocco ma da tale gioca anche a Salerno. Rifinisce in apertura per il gol di Gosens e calcia bene una sola volta, poco prima di uscire. Ma sbaglia due gol incredibili: non solo la, ma anche quando nel primo tempo schiaccia centrale fra le gambe di Ochoa. L’errore di Onana è un infortunio, chiaro, ma resta un ...

