Lukaku, l'uomo vince il centravanti no! Ora gli errori pesano ? CdS (Di sabato 8 aprile 2023) Lukaku, acclamato dai tifosi a Salerno dopo i brutti fatti di Torino, sbaglia nuovamente l'impossibile condannando l'Inter all'ennesimo passo falso della stagione COMPLICATA ? Lukaku protagonista in negativo durante Salernitana-Inter. Il gigante belga, acclamato fin dal riscaldamento dai tifosi dell'Inter presenti numerosi all'Arechi dopo i brutti insulti razzisti ricevuti a Torino, si dimostra ancora acerbo e inconcludente in campo. Anche ieri, Big Rom ha sbagliato purtroppo tantissime palle-gol. La partita non era iniziata male, anzi: suo l'assist di testa per l'incursione fulminea di Gosens in area di rigore. Poi il festival dello spreco. Tra lui e il gol si mette di mezzo la scarsa precisione e soprattutto un Ochoa in formato super. Memo lo neutralizza un paio di volte, poi è lo stesso Lukaku a schiantarsi contro la traversa ...

