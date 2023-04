Lukaku, così non ci siamo: il tempo per la conferma è scaduto (Di sabato 8 aprile 2023) È più che difficile giudicare la stagione di Romelu Lukaku dopo il suo ritorno all’Inter. Togliendo il periodo passato fuori dal campo a causa dei problemi fisici, il suo rientro non ha portato ai nerazzurri quanto ci si aspettasse. Adesso il tempo per confermare la sua permanenza in nerazzurro è praticamente scaduto. tempo scaduto – Salvo clamorosi miracoli, il tempo per Romelu Lukaku di convincere la società a confermare il suo futuro all’Inter é praticamente scaduto. Certo, mancano ancora diverse partite – e tutte importantissime – prima della fine della stagione. Ma quanto (non) visto fin qui non può che essere già abbastanza per tirare le somme. Dopo essersi divorato due gol clamorosi contro la Fiorentina che sono ... Leggi su inter-news (Di sabato 8 aprile 2023) È più che difficile giudicare la stagione di Romeludopo il suo ritorno all’Inter. Togliendo il periodo passato fuori dal campo a causa dei problemi fisici, il suo rientro non ha portato ai nerazzurri quanto ci si aspettasse. Adesso ilperre la sua permanenza in nerazzurro è praticamente– Salvo clamorosi miracoli, ilper Romeludi convincere la società are il suo futuro all’Inter é praticamente. Certo, mancano ancora diverse partite – e tutte importantissime – prima della fine della stagione. Ma quanto (non) visto fin qui non può che essere già abbastanza per tirare le somme. Dopo essersi divorato due gol clamorosi contro la Fiorentina che sono ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RomeoMJ : Quelli che stasera giustificano Lukaku sono gli stessi che condannavano Kean 4 anni fa per aver esultano così dava… - pisto_gol : #Lukaku è stato ammonito perché ha risposto così ai cori razzisti della curva. Qual è la differenza tra l’esultanz… - mauroberruto : Di nuovo, il mondo capovolto. Il razzismo e l’antisemitismo sono una piaga da estirpare nel mondo ultras, qualsias… - internewsit : Lukaku, così non ci siamo: il tempo per la conferma è scaduto - - enzono16 : RT @FZebrone: Oggi, dopo 4 gg, scopriamo che durante i primi 20 minuti di Juve-Inter è partito un coro di amore e fratellanza dal settore o… -

Inter, l'attacco si è perso: Inzaghi e Lukaku sotto accusa, ma gli altri Così non è stato e nelle ultime 9 presenze ha trovato la rete solo una volta. Meno appariscente di quello di Lukaku, ma anche Lautaro si è mangiato un gol mica da ridere a Salerno. Un colpettino ... Inter, squadra e Inzaghi sotto osservazione Al momento la speranza è che non si debba intervenire cambiando l'allenatore in un momento così ... Le scuse di Lukaku Quelle dell'attaccante belga ai tifosi a fine partita evidenziano tutte le ... Dubbi Inter, da Inzaghi a Lukaku: che succede se va male in Champions Anche ieri, ad esempio, Romelu Lukaku si è divorato un gol a porta vuota, come accaduto contro la Fiorentina . Il belga ha dei demeriti evidenti ma così come tutta la squadra: nelle ultime sei ... non è stato e nelle ultime 9 presenze ha trovato la rete solo una volta. Meno appariscente di quello di, ma anche Lautaro si è mangiato un gol mica da ridere a Salerno. Un colpettino ...Al momento la speranza è che non si debba intervenire cambiando l'allenatore in un momento... Le scuse diQuelle dell'attaccante belga ai tifosi a fine partita evidenziano tutte le ...Anche ieri, ad esempio, Romelusi è divorato un gol a porta vuota, come accaduto contro la Fiorentina . Il belga ha dei demeriti evidenti macome tutta la squadra: nelle ultime sei ... Juventus-Inter, Inzaghi: "Lukaku frainteso, esulta sempre così" Sky Sport